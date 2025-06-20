ЄС оновлює правила призупинення безвізу: що це означає для України

20 июня 2025, 9:15

Європейський Союз вніс зміни до механізму призупинення безвізового режиму.

Нові правила зроблять процес швидшим і гнучкішим — країни ЄС зможуть оперативніше реагувати на порушення з боку держав, громадяни яких мають право на безвізовий в’їзд.

Що змінилося:

• Прискорено процедуру: тепер рішення про тимчасове призупинення безвізу ухвалюватиметься швидше.

• Розширено перелік причин: серед них — зловживання правом на безвіз, відмова в реадмісії (поверненні мігрантів), загроза безпеці.

• Продовжено строк дії призупинення — до 12 місяців з можливістю подовження.



Чи стосується це України?

Поки що — ні. Україна зберігає безвізовий режим, але ЄС очікує дотримання міграційних та безпекових умов. Зокрема, важливо контролювати кількість заяв на притулок та сприяти поверненню громадян, які отримали відмову.



Нові правила — це сигнал для країн-партнерів: безвіз — не гарантія назавжди. Дотримання вимог і відповідальність за своїх громадян — ключ до його збереження.