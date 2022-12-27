Який інтернет працює без світла

27 декабря 2022, 12:15

LocalNet – працює 3-6 годин після вимкнення світла. Ввстановлюють під своє обладнання акумулятор на під'їзд;

Lanet – працює 3-4 години без світла, але не всіх адресах. За додаткову плату можуть встановити під своє обладнання акумулятор на під'їзд;

SunNet – працює близько 3 годин, але не на всіх адресах

Softlink;

ADSL від Укртелеком;

Супутниковий інтернет від Датагруп.



При підключенні оптичного інтернету провайдер надасть спеціальне обладнання, яке підключають до роутера. Роутер, в свою чергу, потребує потужного павербенку.