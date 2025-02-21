Vodafone забезпечив безперебійний інтернет в Одесі протягом 39 годин без світла

21 февраля 2025, 12:45

Одеса знову пережила тривалі знеструмлення через масовані атаки ворога на енергетичну інфраструктуру.

Водночас одесити продовжували користуватися домашнім Інтернетом завдяки мережі GPON від Vodafone. Під час останнього блекауту послуга залишалася стабільною протягом 39 годин. Загалом ресурси компанії дозволяють забезпечувати зв'язок за технологією GPON понад 72 годин за відсутності стаціонарного електропостачання.



Такий рівень стійкості став можливим завдяки масштабній модернізації системи електроживлення. Усі технічні майданчики GPON в Одесі обладнані сучасними літій-ферум-фосфатними (LiFePO₄) акумуляторами, які забезпечують довший час автономної роботи, швидше заряджаються та ефективніше підтримують роботу обладнання.



«Щоб забезпечити надійність зв’язку, ми провели комплексне оновлення систем електроживлення на всіх майданчиках GPON в Одесі. Заміна акумуляторів на LiFePO₄ дозволила значно скоротити час їх заряджання, адже вони високострумні, відповідно повний запас заряду відновлюється у рази швидше, ніж звичайні батареї, – пояснює Валерій Ніцуленко, старший енергетик регіону «Південь» телеком-оператора Vega, що входить до групи компаній Vodafone Україна. – Наша система працює за принципом багаторівневого резервування. Якщо стається відключення електроенергії, основне обладнання одразу переходить на живлення від акумуляторів, які можуть підтримувати роботу до 20 годин, залежно від навантаження. У разі критичного зниження заряду ми запускаємо генератори для подальшої підтримїки зв’язку. Крім того, кожен майданчик має дві незалежні системи живлення, що гарантує безперебійну роботу навіть у разі відмови одного з джерел».

Одесити вже відчули переваги технології GPON під час блекаутів. Місцева мешканка з Таїрова Ірина ділиться своїм досвідом: «Світла не було понад добу, але інтернет працював. Ми заряджали павербанки в пунктах незламності, і заживлювали свій роутер. Навіть із сусідами ділилися Wi-Fi. Це справді рятує у таких ситуаціях».



Vodafone продовжує будувати енергостійку мережу. В Одесі та області вже під’єднано понад 2300 будинків, а це 250 тисяч домогосподарств з доступом до інтернету за технологією GPON від Vodafone. Загалом по Україні таку можливість вже мають понад 1,3 мільйона домогосподарств.