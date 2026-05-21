Італія допоможе Одесі відновити дві історичні будівлі

21 мая 2026, 13:45

Одеса разом з Італійським агентством з питань співробітництва у сфері розвитку (AICS) розпочинає практичну реалізацію проєкту з відновлення будинку Ашкіназі та будинку Зонтага за кошти італійського гранту.

У межах проєкту передбачена не лише реставрація двох архітектурних пам’яток, а й створення системи управління культурною спадщиною Одеси та навчання місцевих фахівців у сфері реставрації.До роботи також долучаться експерти Центрального інституту реставрації Італії разом із науковцями Одеської академії будівництва й архітектури.