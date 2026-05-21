Корейский танкер прошел через Ормузский пролив после координации с Ираном

21 мая 2026, 11:15

Спустя 81 день после начала войны США и Израиля против Ирана, южнокорейское судно, перевозившее сырую нефть, впервые благополучно прошло через Ормузский пролив.

Судно, вышедшее из пролива, - это нефтяной танкер, принадлежащий компании HMM, той же судоходной компании, которая эксплуатировала танкер Namuho, подвергшийся нападению 4 мая.Глава МИД Республики Корея Чо Хен заявил, что «корейский нефтяной танкер выходит из Ормузского пролива по согласованию с иранской стороной». По данным Bloomberg, речь идет о танкере Universal Winner, загруженном 2 млн баррелей кувейтской нефти. Сообщается, что он направляется в корейский порт Ульсан, следуя маршруту, одобренным Тегераном.Дипломат также отметил, что Иран через свое посольство в Сеуле 18 мая передал разрешение на проход через Ормузский пролив одного корейского судна. При этом он добавил, что Тегерану не были выплачены никакие транзитные сборы или плата за услуги по прокладке маршрута.