Новая беспроводная мышь A4Tech Fstyler FG55S Plus

20 мая 2026, 18:45

Компания A4Tech представляет новую беспроводную офисную мышь FG55S Plus из серии Fstyler: эргономичная конструкция, регулируемые настройки DPI и бесшумные кнопки для комфортной работы в течение дня.

Беспроводная офисная мышь A4Tech Fstyler FG55S Plus предназначена для повседневной работы, учебы и домашнего использования. Мышь поддерживает стабильное беспроводное подключение 2.4 ГГц, обеспечивает комфортную работу в течение всего дня и отличается эргономичной конструкцией. Устройство оснащено регулируемым DPI для настройки скорости курсора под разные сценарии использования, а также бесшумными кнопками для более комфортной работы в офисе и дома.Компания A4Tech занимает лидирующие позиции в создании устройств компьютерной и игровой периферии, а в новинке A4Tech Fstyler FG55S Plus реализованы самые востребованные функции и технические решения. Например, боковые кнопки предустановлены как функции «вперед» и «назад», но могут быть настроены с помощью программного обеспечения. Также в новинке A4Tech есть кнопка двойного клика: одно нажатие выполняет двойной левый клик, сокращая количество повторных нажатий и повышая эффективность работы. Специальное программное обеспечение 16-в-1 позволяет назначить на кнопку программирования выполнение различных действий с помощью 16-ти определенных движений.Технические характеристики модели:Сенсор: оптическийПодключение: 2.4 ГГцРабочий диапазон: 10-15 мРазрешение: 1000/1200/1600/2000/3200 DPIКоличество кнопок: 7Частота опроса: 125 ГцПитание: 1хААДизайн: хват для правой рукиРесивер: наноРазмеры: 111 х 77 х 37 ммВес: 72 г (без учета батареи)