A4Tech пополнила линейку Fstyler новой беспроводной клавиатурой FBK11

Компания A4Tech пополнила коллекцию беспроводных клавиатур моделью FBK11. Устройство входит в линейку Fstyler, и предназначено для комфортной работы в офисе или за домашним компьютером.
Клавиатура отличается строгим дизайном и хорошей функциональностью.
Новинка представляет собой компактное решение без цифрового блока. Благодаря размеру 315 x 146 x 25 мм возможно сэкономить место на рабочем столе, а вес 341 г. позволяет с легкостью брать устройство с собой. Клавиатура имеет два способа подключения: через nano-ресивер по радиоканалу с частотой 2,4 ГГц и по Bluetooth. Предусмотрен и комплектный USB-кабель, позволяющий расположить ресивер на расстоянии 100 см от компьютера – таким образом можно улучшить сигнал в случае появления помех. Для безопасности Fstyler FBK11 оснащена дренажными отверстиями для отвода пролитой жидкости. Снизу устройства расположены регулируемые ножки, позволяющие настроить клавиатуру по высоте.
Для комфортной работы устройство оснащено изящными клавишами с мягким ходом. Они имеют закругленные края, что позволяет расширить область печати – это обеспечивает точный набор текста. Несмотря на компактный размер пользователю доступны функции мультимедиа, которые вынесены на клавиши F1 – F12. Они активируются при одновременном нажатии с клавишей Fn. Также возможно переключение между ОС или другим устройством с помощью одного нажатия на кейкап. Благодаря лазерной гравировке текста нанесение на клавишах отличается стойкостью и долговечностью.
За автономность устройства отвечают две батарейки типа «AAA», для удобства пользователя они идут в комплекте. Для экономии заряда на верхнем торце расположена кнопка включения/выключения устройства. Доступно два варианта расцветки: черный корпус с серым цветом нанесения символов на кнопки клавиатуры и белый корпус с серым цветом нанесения.