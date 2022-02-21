A4Tech пополнила линейку Fstyler новой беспроводной клавиатурой FBK11

21 февраля 2022, 10:45

Компания A4Tech пополнила коллекцию беспроводных клавиатур моделью FBK11. Устройство входит в линейку Fstyler, и предназначено для комфортной работы в офисе или за домашним компьютером.

Клавиатура отличается строгим дизайном и хорошей функциональностью.Новинка представляет собой компактное решение без цифрового блока. Благодаря размеру 315 x 146 x 25 мм возможно сэкономить место на рабочем столе, а вес 341 г. позволяет с легкостью брать устройство с собой. Клавиатура имеет два способа подключения: через nano-ресивер по радиоканалу с частотой 2,4 ГГц и по Bluetooth. Предусмотрен и комплектный USB-кабель, позволяющий расположить ресивер на расстоянии 100 см от компьютера – таким образом можно улучшить сигнал в случае появления помех. Для безопасности Fstyler FBK11 оснащена дренажными отверстиями для отвода пролитой жидкости. Снизу устройства расположены регулируемые ножки, позволяющие настроить клавиатуру по высоте.Для комфортной работы устройство оснащено изящными клавишами с мягким ходом. Они имеют закругленные края, что позволяет расширить область печати – это обеспечивает точный набор текста. Несмотря на компактный размер пользователю доступны функции мультимедиа, которые вынесены на клавиши F1 – F12. Они активируются при одновременном нажатии с клавишей Fn. Также возможно переключение между ОС или другим устройством с помощью одного нажатия на кейкап. Благодаря лазерной гравировке текста нанесение на клавишах отличается стойкостью и долговечностью.За автономность устройства отвечают две батарейки типа «AAA», для удобства пользователя они идут в комплекте. Для экономии заряда на верхнем торце расположена кнопка включения/выключения устройства. Доступно два варианта расцветки: черный корпус с серым цветом нанесения символов на кнопки клавиатуры и белый корпус с серым цветом нанесения.