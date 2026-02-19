Новая клавиатура A4Tech Fstyler FK20

19 февраля 2026, 12:45

Компания A4Tech представила новую проводную клавиатуру FK20 из серии Fstyler. Для подключения используется 1,5-метровый USB-кабель.

Модель доступна в сером и белом цветах.

Новинка получила полную раскладку на 104 клавиши, включая цифровой блок, который особо важен для работы с таблицами. 12 мультимедийных горячих клавиш FN+ обеспечивают доступ к управлению музыкой и видео, поиску, электронной почте и другим возможностям. Увеличенная Enter упрощает работу при слепой печати.Дизайн клавиатуры продуман до мелочей, чтобы максимально облегчить набор текста. Закруглённые кейкапы расширяют рабочую зону, высокоэластичная силиконовая мембрана гарантирует мягкий ход. Благодаря лазерной гравировке символы на клавишах дольше сохраняют чёткость.Водонепроницаемая мембрана надёжно защищает FK20 от пролитой жидкости, а дренажные отверстия помогают вывести воду из корпуса. Регулируемые ножки позволяют настроить высоту клавиатуры под себя. Также в конструкции предусмотрена эргономичная подставка для запястий. Её конструкция снимает лишнюю нагрузку с рук, что позволяет комфортно работать за компьютером в течение продолжительного времени.Проводная клавиатура A4Tech FK20 из серии Fstyler станет универсальным инструментом для работы и развлечений. Полная раскладка с цифровым блоком и мультимедийными клавишами даёт весь необходимый функционал для взаимодействия с документами. Эргономичный дизайн гарантирует удобство во время набора текста.