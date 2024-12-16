Новые беспроводные наушники A4Tech Fstyler BH235

16 декабря 2024, 13:15

Компания A4Tech представила новую беспроводную гарнитуру BH235 из серии Fstyler. Наушники с микрофоном подойдут общения с коллегами и друзьями.



Новинка получила высокоточные 40 мм динамики, гарантирующие кристально чистый звук. Частотный диапазон составляет 20 Гц - 20 кГц, чувствительность достигает 98 дБ, а импеданс – 32 Ом. Стереозвук 2.0 подарит яркие впечатления от просмотра кино и сериалов или прослушивания музыки.

C удобным микрофоном совершать рабочие звонки можно даже посреди шумного офиса. Усовершенствованная технология шумоподавления эффективно убирает большую часть фоновых звуков. Частотный диапазон составляет 100 Гц - 10 кГц, чувствительность доходит до -42 дБ. Микрофон управляется двойным касанием и легко регулируется в пределах 270° благодаря поворотному механизму.Для подключения используется протокол Bluetooth 5.3 с оптимальной защитой от помех, радиус действия – до 10 метров. В комплекте идет специальный Bluetooth-адаптер USB, с которым наушники можно быстро подключить к любому устройству. Аккумулятор 400 мАч гарантирует до 55 часов работы без подзарядки.Продуманный дизайн модели дает возможность использовать гарнитуру в течение всего дня. Легкие и мягкие амбушюры сделаны из экокожи, регулируемое оголовье также получило мягкую вставку из экокожи. Модель складывается на 90°, ее удобно брать с собой. Все кнопки управления расположены прямо на корпусе, обеспечивая комфортное управление.Беспроводная гарнитура BH235 станет оптимальным решением для прослушивания аудио и просмотра видеоконтента, в офисе или дома. Микрофон с шумоподавлением делает наушники незаменимыми для тех, кто вынужден постоянно созваниваться с клиентами и коллегами, либо любит общаться с друзьями.