Новые беспроводные гарнитуры A4Tech Fstyler BH220 и BH350C

9 ноября 2023, 12:15

Компания A4Tech, производитель периферийных устройств, представила 2 новые модели беспроводной гарнитуры из серии Fstyler – BH220 и BH350C с микрофоном и мягкими амбушюрами.



Наушники подходят для комфортного прослушивания музыки дома или во время прогулки, для рабочих звонков и дружеских разговоров в голосовых чатах.

Обе модели способны воспроизводить двухканальный стереозвук без искажений благодаря инновационной технологии M.O.C.I. – 40-мм мембрана изготовлена по передовым биотехнологиям с использованием наномицелия и углеродного волокна. Наушники в равной степени захватывают высокие и средние частоты, а также глубокие басы. Частотный диапазон составляет 20 Гц - 20 кГц, чувствительность 100 дБ, а импеданс – 32 Ом. Гибридная мембрана наушников защищает от фонового шума при воспроизведении музыки.BH220 и BH350C дополнены всенаправленным микрофоном. Чувствительность составляет -42 дБ, частотный диапазон – 100 Гц - 10 кГц. У модели BH220 технология ENC снижает уровень окружающего шума во время разговора. Модель BH350C использует активное шумоподавление, которое эффективно скрывает посторонние звуки. Даже беспокойный ритм большого города не помешает наслаждаться любимыми произведениями.Для подключения используется передовой стандарт Bluetooth v5.3 с рабочим диапазоном до 10 м. Стабильное соединение гарантирует защиту от помех. Емкость аккумулятора BH220 – 400 мАч, гарнитура может работать без подзарядки до 40 часов. У BH350C емкость аккумулятор составляет 500 мАч, модель работает до 50 часов без подзарядки, до 30 часов – с включенным ANC. Аккумулятор заряжается до 100% приблизительно за 1,5 часа. В комплекте идет полуметровый кабель USB Type-C длиной 50 см.Управлять гарнитурой легко, все кнопки расположены прямо на корпусе. Встроенный металлический каркас наушников легко регулируется. BH350C оборудованы. эргономичными 3D-амбушюрами с эффектом памяти, BH220 – мягкими амбушюрами из сетчатой ткани. Обе модели можно компактно сложить 3 способами, что позволяет брать их с собой в поездки. Для BH220 доступно четыре цветовых решения – “бежевый”, “черный”, “голубой”, “белый”. BH350C предлагает классические варианты – “черный” и “белый”.Наушники Fstyler BH220 и BH350C станут отличным решением для тех, кто ценит комфорт и высокое качество звука. Беспроводная гарнитура сочетает в себе автономность, функциональность и приятный дизайн. Такой вариант подойдет для самых разных сценариев – от просмотра фильмов и прогулок под музыку до работы в офисе.