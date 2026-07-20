Новые беспроводные мыши A4Tech Fstyler для тихой и комфортной работы

20 июля 2026, 18:15

A4Tech, бренд компьютерной периферии, представляет беспроводные мыши Fstyler FB50CS Plus и FG35CS Plus.

Обе модели созданы для повседневной работы — дома, в офисе и в дороге. Их объединяют бесшумные кнопки, 5 уровней разрешения до 3200 DPI, программируемые функции через ПО 16-в-1 и зарядка через USB Type-C. Ресурс переключателей — более 5 миллионов нажатий.

FB50CS Plus — выбор тех, кто работает с несколькими устройствами одновременно. Мышь поддерживает Bluetooth и 2.4 ГГц, позволяя подключать до трёх гаджетов и мгновенно переключаться между ними. Симметричный корпус одинаково удобен для правшей и левшей, а кнопка двойного клика ускоряет рутинные задачи.FG35CS Plus создана для поклонников эргономики. Модель с беспроводным подключением 2.4 ГГц предназначена для правой руки. Две боковые кнопки упрощают навигацию, а её дальность связи составляет до 15 метров. Автономность продумана до мелочей: четырёхуровневая система энергосбережения переводит мышь в сон через 0,2 секунды бездействия.Бесшумное нажатие, беспроводная свобода и продуманная эргономика делают новые мыши A4Tech Fstyler удобным решением для ежедневного использования. Они помогают сосредоточиться на задачах, не отвлекая окружающих, и одинаково удобны для учёбы, работы в офисе и удалённых проектов.