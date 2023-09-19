4 проводные мыши A4Tech Fstyler с USB-адаптером

19 сентября 2023, 14:45

Компания A4Tech представила 4 проводных манипулятора из серии Fstyler.

Модели отличаются высокой функциональностью, рассчитанной на комфортную работу с файлами. Симметричный корпус подходит и для левшей, и для правшей. FM10T и FM10ST доступны в сером цвете, FM12T и FM12ST – в черном.

Модели FM10T и FM10ST оснащены высокоточным оптическим сенсором с настраиваемым разрешением. Доступны показатели 600, 1000, 1600 DPI. Быстрое и точное отслеживание обеспечивается на любой поверхности. В моделях предусмотрено 4 кнопки. Специальное ПО 8-в-1 позволяет настроить кнопку программирования на выполнение 8 различных действий. Жизненный цикл кнопок составляет более 5 миллионов нажатий. В модели FM10ST предусмотрено бесшумное нажатие, чтобы не отвлекать окружающих во время работы.Колесо поддерживает вертикальную и горизонтальную прокрутку, что особенно важно при работе с крупными таблицами и файлами, в визуальных редакторах. Пылестойкая конструкция увеличивает срок службы колеса прокрутки. Нескользящая поверхность симметричного корпуса обеспечивает улучшенный хват для эргономичной и комфортной посадки руки.Модели FM12T и FM12ST используют высокоточным оптический сенсор с разрешением 1200 DPI. Точное отслеживание движений мыши гарантируется в любых условиях. В моделях установлено 3 кнопки, специальное ПО 8-в-1 позволяет назначить на кнопку программирования действия при помощи 8 разных движений. У FM12ST кнопки с бесшумным нажатием, что позволяет полностью погрузиться в работу, не отвлекаясь на клики мыши.Колесо прокрутки поддерживает 4D-прокрутку, что значительно упрощает взаимодействие с крупными файлами и таблицами. Функциональный дизайн мыши рассчитан на комфорт во время работы. Увеличенная ширина колеса прокрутки облегчает управление мышью и позволяет повысить производительность.Модели подключаются при помощи 1.5-метрового кабеля. В комплекте идет USB Type-C адаптер, благодаря чему мыши можно подключать ко всем устройствам с портами USB-A и USB-C. Подойдет для ноутбука с ограниченным количеством разъемов, а также для работы с планшетом или смартфоном, при условии, что они поддерживают подсоединение манипулятора.Новинки в серии Fstyler – качественные решения, повышающие функциональность работы. Высокоточный оптический сенсор откликается без задержек, а колесо 4D-прокрутки расширяет возможности взаимодействия с рабочим пространством. Адаптер USB Type-C добавляет новые варианты подключения мыши.