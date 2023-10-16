Новый беспроводной набор A4Tech Fstyler FG1600C Air

16 октября 2023, 13:15

Компания A4Tech представила беспроводной набор FG1600C Air из серии офисной периферии Fstyler.



Беспроводной набор из цифрового блока и мыши с двумя режимами использования помогает повысить работоспособность пользователя. Мощное беспроводное соединение 2.4 ГГц работает на расстоянии до 15 метров. Для подключения используется USB Nano-ресивер, также имеется Type-C адаптер. Оба девайса представлены в сером цвете.

Цифровой блок FGK21C включает 18 низкопрофильных клавиш для работы в электронных таблицах, финансовых и бухгалтерских приложениях. Лазерная гравировка обеспечивает высокую стойкость и долговечность символов. Ультратонкая форма кейкапов позволяет быстрее набирать текст. Благодаря технологии Quietkey шум при нажатии клавиш снижен до 19 дБ.Модель поддерживает два режима: синхронный и асинхронный. Для включения асинхронного режима требуется нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопку NumLock. Встроенный аккумулятор заряжается при помощи комплектного кабеля Type-C.Мышь FG16CS Air оснащена оптическим сенсором с настраиваемым разрешением 1000/1200/1600/2000 DPI. Высокая скорость отклика обеспечивается вне зависимости от поверхности. Расширенное колесо прокрутки значительно облегчает управление мышью. Бесшумное нажатие позволяет сфокусироваться на выполнении задач, не отвлекаясь на клики.Инновационная функция Air Mouse обеспечивает два режима использования [Desk + Air]. На столе девайс работает в стандартном режиме, при подъеме в воздух мышь превращается в мультимедийный контроллер. Установка дополнительного ПО не требуется. Управлять FG16CS Air одинаково удобно как левой, так и правой рукой благодаря симметричному дизайну.Беспроводной набор Fstyler FG1600C Air значительно облегчает взаимодействие с ноутбуком или портативным компьютером. Цифровой блок позволяет быстро работать с таблицами и финансовыми данными, а мышь с расширенным колесом прокрутки и двумя режимами использования повышает эффективность при выполнении самых разных задач.