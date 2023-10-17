Беспроводной числовой блок A4Tech Fstyler FGK21C

17 октября 2023, 12:15

Беспроводной числовой блок позволяет эффективно работать с таблицами и финансовыми данными на ноутбуке и портативном компьютере.



Компания A4Tech представила беспроводной числовой блок FGK21C из серии офисной периферии Fstyler. Компактная модель рассчитана на работу с крупными числовыми данными. На выбор доступно два цвета: белый и серый.

На FGK21C размещается 18 низкопрофильных клавиш с лазерной гравировкой, которая гарантирует стойкость и долговечность символов. Ультратонкая форма кейкапов позволяет быстро набирать текст. Числовой блок отлично дополняет ноутбуки и персональные компьютеры, в которых отсутствует Numpad, и значительно упрощает работу с таблицами.Модель поддерживает беспроводное соединение 2.4 ГГц, радиус действия составляет до 15 метров. Для подключения используется USB nano-ресивер. Также в комплект входит Type-C адаптер, что расширяет возможности для подключения. Встроенный аккумулятор подзаряжается при помощи кабеля Type-C. Блок поддерживает два режима работы: синхронный и асинхронный. Для включения асинхронного режима требуется удерживать клавишу NumLock 3 секунды.Благодаря компактному размеру – 124х87х24 мм – блок удобно брать с собой на работу или в деловые поездки.Беспроводной числовой блок Fstyler FGK21C станет отличным решением для бухгалтеров, программистов и всех, кто связан с большими объемами чисел. Простой функциональный дизайн обеспечивает комфорт во время работы и эффективность при наборе текста.