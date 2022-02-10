Впервые в линейке Fstyler от A4Tech: коврики для мыши

10 февраля 2022, 11:45

A4Tech, ведущий производитель периферийных устройств, пополняет линейку Fstyler тремя моделями ковриков для мыши – FP20, FP25 и FP75. Новинки обладают качественным покрытием и имеют высокую износостойкость.

Коврик для мыши является неотъемлемым аксессуаром большинства пользователей ПК и ноутбуков. Все новинки линейки Fstyler имеют гладкую поверхность, благодаря чему возможно совершать быстрые и точные движения мыши. Ровная текстура ковриков позволяет мыши скользить по поверхности стола легче и бесшумнее.Для лучшей износостойкости у всех моделей есть защитная окантовка – края ковриков прошиты защитной нитью. Нескользящая резиновая основа позволяет коврику оставаться на месте на любой поверхности даже при резких движениях мыши. Мягкий и гибкий материал ковриков дает возможность легко скрутить их и взять с собой.Новинки представлены в трех решениях, что позволяет подобрать коврик под собственный дизайн рабочего места и стиль использования мыши. Модели Fstyler FP20 и FP25 считаются ковриками среднего размера, и имеют габариты 250 x 200 x 2 мм. Коврик Fstyler FP20 выполнен в черном, сером и серебристом цветах, а Fstyler FP25 представлен в пяти возможных цветах: черном, серебристом, бежевом, зеленом и розовом. Коврик Fstyler FP75 имеет размеры 750 x 300 x 2 мм, что предполагает расположение на нем не только мыши, но и клавиатуры. Он также может использоваться с ноутбуком для создания рабочей зоны и оформления пространства. На выбор доступно два цвета – черный и серебристый.