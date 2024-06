Беспроводные клавиатуры Fstyler FBK26C AS, FBK27C AS и FBK36C AS от A4Tech

17 июня 2024, 11:15

Компания A4Tech, один из ведущих производителей периферийных устройств, представила новые беспроводные клавиатуры FBK26C AS, FBK27C AS и FBK36C AS из серии Fstyler.

Модели получили запатентованную технологию QuietKey, обеспечивающую тихий набор текста.



Клавиатура представлена в полноразмерном формате со 114 клавишами, включая 12 горячих клавиш FN. Ультратонкие кейкапы с ноутбучным профилем подходят для быстрого набора текста, а лазерная гравировка гарантирует долговечность нанесенных символов. Благодаря специальной технологии QuietKey печатать на клавиатуре можно и в ночное время суток – уровень шума от нажатия снижен с 35 дБ до 14 дБ.

Для комфортной и эффективной работы предусмотрено восемь дополнительных горячих клавиш, позволяющих быстро выполнять блокировку компьютера, скрывать приложения, управлять параметрами скриншотов и эмодзи, а также проводить базовые манипуляции с файлами: выбирать все одним нажатием, копировать, вырезать, вставлять. Сочетание клавиш Fn + Tab активирует режим защиты компьютера от спящего режима.Для модели доступно два режима подключения: Bluetooth 5.0 и соединение 2.4 ГГц, оба с рабочим диапазоном 5-10 м. Клавиатура способна подключить до трех устройств одновременно (два по Bluetooth и одно через 2.4 ГГц) и переключаться между ними по необходимости. Также девайс совместим с операционными системами Windows, Mac, iOS, Android и поддерживает быстрое переключение между ОС.Для подключения используется Nano USB-ресивер, а дополнительный адаптер USB-C значительно расширяет спектр совместимых устройств. Аккумулятор на 200 мАч заряжается через порт USB-C.В модели FBK26C AS установлены ультратонкие клавиши с ноутбучным профилем, аналогичные FBK27C AS, а в FBK36C AS – ультратонкие кейкапы круглой формы для тех, кто находит такой формат более удобным для быстрого набора текста. Обе клавиатуры получили компактную раскладку на 93 клавиши, дополненную 12 горячими клавишами FN.В отличие от FBK27C AS, здесь предусмотрено четыре дополнительных горячих клавиши, вместо восьми. Они позволяют скрыть приложение, заблокировать компьютер, открыть параметры скриншотов и символы эмодзи. Имеется как тихий набор клавиш за счет технологии QUietKey, так и режим Anti-Sleep, предотвращающий переход ПК в спящий режим.Два режима подключения поддерживают использование до трех девайсов одновременно: два по Bluetooth 5.0, один через соединение 2.4 ГГц. Рабочий диапазон моделей составляет 5-10 м. Как и FBK27C AS, модели совместимы с Windows, Mac, iOS, Android и способны переключать раскладку с одной ОС на другую.Широкая вариативность совместимых девайсов обеспечивается за счет подключения через USB Nano-ресивер и дополнительный Type-C адаптер. Аккумулятор 200 мАч гарантирует долгую работу, для подзарядки предусмотрен порт USB-C.Клавиатуры серии Fstyler подойдут для самых разных сценариев. Вариативность режимов подключения, широкая совместимость и дополнительные горячие клавиши позволяют эффективно использовать модели как для стандартных задач, так и в более сложных, нестандартных условиях.