3 июля 2025, 14:45

Американские законодатели предложили передать Израилю бомбардировщики B-2

Как сообщил Fox News, предложенный конгрессменами Джошем Готхаймером, демократом из Нью-Джерси, и Майком Лоулером, республиканцем из Нью-Йорка, законопроект о противобункерных бомбах позволит Трампу "принять меры для обеспечения готовности Израиля ко всем непредвиденным обстоятельствам, если Иран попытается разработать ядерное оружие".



По состоянию на 2024 год у США было 19 B-2 в эксплуатации. Они не передают свои бомбардировщики-невидимки B-2 ни одному из своих союзников.



"Израиль должен иметь возможность защитить себя от Ирана и гарантировать, что Иран не сможет восстановить свой ядерный потенциал", — сказал Готхаймер.



"Этот законопроект дает президенту полномочия снабдить Израиль инструментами и обучением, необходимыми для сдерживания Тегерана и создания более безопасного мира", — сказал Лоулер.

