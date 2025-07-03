Американские законодатели предложили передать Израилю бомбардировщики B-2

Как сообщил Fox News, предложенный конгрессменами Джошем Готхаймером, демократом из Нью-Джерси, и Майком Лоулером, республиканцем из Нью-Йорка, законопроект о противобункерных бомбах позволит Трампу "принять меры для обеспечения готовности Израиля ко всем непредвиденным обстоятельствам, если Иран попытается разработать ядерное оружие".
По состоянию на 2024 год у США было 19 B-2 в эксплуатации. Они не передают свои бомбардировщики-невидимки B-2 ни одному из своих союзников.
"Израиль должен иметь возможность защитить себя от Ирана и гарантировать, что Иран не сможет восстановить свой ядерный потенциал", — сказал Готхаймер.
"Этот законопроект дает президенту полномочия снабдить Израиль инструментами и обучением, необходимыми для сдерживания Тегерана и создания более безопасного мира", — сказал Лоулер.
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