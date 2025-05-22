Tiger Group намерена построить Trump Tower в Дамаске

22 мая 2025, 15:45

«Этот проект - наше послание о том, что эта страна (Сирия), которая страдала и чей народ был измотан на протяжении многих лет, особенно за последние 15 лет войны, заслуживает того, чтобы сделать шаг к миру», - сказал председатель Tiger Group аль-Зуби. Отмечается, что на этой неделе он посетит Дамаск, чтобы официально подать заявку на получение разрешения на строительство высотного здания. После получения разрешения на строительство аль-Зуби должен будет обратиться к бренду Трампа за правами франшизы. По оценкам председателя компании, здание будет состоять из 45 этажей, а строительство займет три года.

Идея строительства башни Трампа в Дамаске родилась в декабре после того, как конгрессмен-республиканец Джо Уилсон выдвинул ее в своей речи перед Конгрессом.