Президент Ирана объявил о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

3 июля 2025, 12:15

Президент Ирана Масуд Пезешкиан объявил о приостановке сотрудничества Тегерана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает Mehr News.



25 июня парламент Ирана (Меджлис) одобрил законопроект о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ. Инспекторам агентства не будет разрешен въезд в Иран, если не будет гарантирована безопасность ядерных объектов страны и "мирной ядерной деятельности".