Пезешкиан: Иран получит доступ к $6 млрд доходов, хранящихся в Катаре

23 июня 2026, 12:45

Согласованный с США текст меморандума содержит положения, выгодные для Тегерана, заявил президент Ирана Пезешкиан.

Он сообщил, что $6 млрд, заблокированных в Катаре, будут возвращены Тегерану. По его словам, позиция США по сравнению с предыдущим периодом «изменилась на 180 градусов», и Вашингтон признал, что уже невозможно игнорировать права иранского народа.Пезешкиан добавил, что Иран никогда не откажется от своего права на обогащение урана, и «у другой стороны не будет другого выбора, кроме как принять это».