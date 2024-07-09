Что известно о новом президенте Ирана

9 июля 2024, 11:15

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан родился 29 сентября 1954 г. в Мехабаде на северо-западе Ирана. Имеет азербайджанские корни.

После прохождения военной службы поступил в медицинский институт, окончил его по направлению общей медицины. Во время ирано-иракской войны (1980-1988 гг.) служил военным врачом, затем продолжил обучение, специализируясь в области общей хирургии в Тебризском университете медицинских наук.

В 1993 г. окончил Университет медицинских наук в Тегеране по направлению кардиохирургии. В 1994 г. Пезешкиан возглавил Тебризский университет медицинских наук. В 1999 г. он был назначен замглавы Министерства здравоохранения в правительстве президента Хатами (1997-2005 гг.), в 2001-2005 гг. в его же кабинете занимал должность министра здравоохранения и медицинского образования. С 2008 г. Пезешкиан является депутатом парламента Ирана, в 2016-2020 гг. занимал пост первого вице-спикера.Пезешкиан дважды пытался принять участие в выборах президента: в 2013 г. он снял свою кандидатуру в пользу Рафсанджани, бывшего президента в 1989-1997 гг.; в 2021 году его не допустил к выборам Совет стражей Конституции.Пезешкиана относят к представителям реформистского крыла политического истеблишмента. Он выступает за возобновление переговоров по соглашению, заключенному с международными посредниками в 2015 г., об отмене санкций в обмен на обязательства Тегерана обеспечить мирный характер его ядерной программы. Новый президент Исламской республики не поддерживает принятый в сентябре 2023 г. закон об ужесточении наказаний для женщин за отказ от ношения хиджаба.