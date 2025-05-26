Иран запустил первое воздушное такси

26 мая 2025, 14:15

Иран официально запустил первое в стране воздушное такси, открыв новую страницу в развитии национальной авиации.

Об этом пишут иранские СМИ. Сообщается, что торжественная церемония состоялась с участием президента Пезешкиана, который выступил с видеообращением. Первый рейс воздушного такси соединил города Кередж и Казвин.«Новый вид транспорта будет способствовать привлечению новых инвестиций в Особую экономическую зону Паям, стимулированию национальной экономики и развитию провинции Альборз. Кроме того, он создаст благоприятные условия для широкого использования авиационных услуг населением», - отмечает источник.