Bloomberg: МАГАТЭ готовит новые инструкции для инспекций в Иране

20 ноября 2025, 9:15

После воздушных ударов Израиля и США Иран по-прежнему отказывается сотрудничать с МАГАТЭ и игнорирует международные призывы к возобновлению ядерных инспекций.

Bloomberg сообщает, что ситуация с ядерной программой страны, особенно местонахождение запасов урана, станет ключевой темой заседания Совета управляющих агентства на этой неделе в Вене.Издание отмечает, что европейские страны готовят новые инструкции для инспекторов с целью определения текущего состояния ядерных запасов Ирана. Также агентство "готово к немедленным инспекциям" на объектах в Иране, но Тегеран утверждает, что эти объекты после недавних пяти месяцев атак "небезопасны".Согласно источнику, Иран возможно, надеется, что создание "информационного затишья" помешает дальнейшим атакам, но именно это отсутствие информации может привести к тому, что страны, совершившие атаки, решат продолжить их.