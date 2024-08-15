Кандидат на пост главы МИД Ирана: возобновление ядерного соглашения невозможно

15 августа 2024, 11:15

Кандидат на пост главы МИД Ирана Арагчи исключил возможность возобновления ядерного соглашения (СВПД).

Об этом он заявил на заседании комиссии по социальным вопросам парламента Исламской республики. По его словам, новое правительство сосредоточится на снятии западных санкций, но не будет заниматься возрождением СВПД. Арагчи также отметил, что Иран никогда не сможет прекратить конфликт с США, однако может управлять им так, чтобы «люди меньше страдали», имея ввиду снятие санкций.Ядерное соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), было подписано в 2015 г. между Ираном и группой стран, известных как 5+1 (США, РФ, КНР, Британия, Франция и Германия). Оно предусматривало ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие международных санкций против страны. В мае 2018 г. экс-президент США Трамп заявил о выходе из ядерной сделки. Переговоры по восстановлению СВПД начались в Вене весной 2021 г., но не увенчались успехом.