Иран заявляет о желании заключить с США "всеобъемлющее соглашение"

7 мая 2026, 10:45

Иран заявил о готовности заключить с США "справедливое и всеобъемлющее соглашение" в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом, как сообщает Reuters, заявил глава МИД Арагчи после встречи с главой китайской дипломатии Ван И в Пекине."Мы принимаем только справедливое и всеобъемлющее соглашение", - подчеркнул Арагчи, добавив, что Иран будет "защищать свои законные права и интересы" в ходе переговоров. Он не стал напрямую комментировать предложения США, включая возможное смягчение ограничений на судоходство через Ормузский пролив.