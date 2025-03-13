Иран и США уже ведут переговоры по ядерной программе через посредников

13 марта 2025, 14:45

В отношении возможных переговоров по ядерной тематике у нас есть план и продуманная стратегия.

Переговоры продолжаются через посредников, также поддерживается канал взаимодействия с тремя европейскими странами: Британией, Германией и Францией», - заявил глава МИД Ирана Арагчи на фоне отказа Верховного лидера Ирана Хаменеи проводить прямые переговоры с США.Министр добавил, что Иран сотрудничает с МАГАТЭ, в частности с гендиректором организации Гросси.7 марта президент Трамп направил письмо Хаменеи, в котором выразил надежду на то, что Тегеран согласится на переговоры по ядерной программе. Позже в поспредстве страны при ООН заявили, что не получали такого письма.