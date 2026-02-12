Иран готов разрешить доступ инспекторов на свои ядерные объекты

12 февраля 2026, 10:45

Иран готов открыть свои ядерные объекты для любой проверки, чтобы доказать отсутствие военной составляющей в своей ядерной программе.

Об этом заявил президент страны Пезешкиан, выступая на церемонии по случаю 47-й годовщины революции. «Мы неоднократно заявляли, что не стремимся к созданию ядерного оружия», - отметил глава государства на фоне продолжающихся переговоров с США.Гендиректор МАГАТЭ Гросси, в свою очередь, заявил, что инспекторы уже несколько месяцев ждут разрешения на доступ к объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. По его словам, изменение позиции Тегерана в этом вопросе на фоне переговоров с США означало бы стремление Ирана к прозрачности. В таком случае, как отметил Гросси, «любые обоснования для новых атак (на Исламскую республику) будут, по меньшей мере, сомнительными».