В ближайшие дни инспекторы МАГАТЭ посетят два ядерных объекта в Украине

26 октября 2022, 11:45

Об этом сообщил генридерктор организации Рафаэль Гросси.

Он подтвердил, что оба объекта находятся под гарантиями МАГАТЭ и регулярно посещаются инспекторами организации. По словам Гросси, сегодня МАГАТЭ получило письменный запрос от Украины о направлении групп инспекторов для проведения проверочных мероприятий в двух местах."МАГАТЭ проинспектировало одно из этих мест месяц назад, и все наши выводы соответствовали заявлениям Украины о гарантиях, там не было обнаружено никакой незаявленной ядерной деятельности или материалов", - подчеркнул он.