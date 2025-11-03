Гросси: у Ирана нет программы ядерного оружия

3 ноября 2025, 13:45

Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил, что проверки, проведенные агентством, показали отсутствие какой-либо программы разработки ядерного оружия в Иране.

Комментируя спутниковые снимки, показывающие активность на нескольких объектах по обогащению урана в Иране, он отметил, что эта активность «обычная». «Это крупные промышленные объекты, куда приезжают грузовики и люди, но нет оснований говорить или верить, что там ведется какая-либо деятельность, связанная с материалами, центрифугами или чем-то подобным в больших или особых масштабах», - добавил он.