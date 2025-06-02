Отчет МАГАТЭ: Иран изготовил рекордное количество урана

2 июня 2025, 8:45

Иран произвел рекордный объем урана, обогащенного чуть ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия, отмечается в отчете МАГАТЭ.

Сообщается, что у Ирана по состоянию на 17 мая было 408,6 кг обогащенного на 60% урана, что на 133,8 кг больше, чем в феврале 2025 года.

«Быстрое накопление высокообогащенного урана вызывает серьезное беспокойство. Агентство не сможет гарантировать, что ядерная программа Ирана является исключительно мирной», - говорится в отчете. Также гендиректор МАГАТЭ Гросси призвал Тегеран «срочно наладить в полной мере сотрудничество с МАГАТЭ».