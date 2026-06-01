Казахстан предложил принять запасы иранского урана

1 июня 2026, 13:15

Казахстан дал понять, что готов принять запасы иранского урана, обогащенного почти до оружейного уровня, если США и Иран достигнут соглашения по ядерной программе Тегерана.

Об этом заявил глава МАГАТЭ Гросси в интервью Financial Times. По его словам, президент Казахстана Токаев выразил открытость к такому варианту на встрече в Астане.Гросси заявил, что у МАГАТЭ уже есть банк низкообогащенного урана в Казахстане, поэтому «у нас есть место, где это можно было бы безопасно хранить». По его словам, такой вариант «мог бы быть» приемлемым и для США, и для Ирана.