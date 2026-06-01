Япония присоединилась к программе PURL

1 июня 2026, 11:45

МИД Японии подтвердил выделение первого транша в размере $14,7 млн для программы PURL. Cогласно договоренностям, эти средства должны пойти только на нелетальное оружие.



В рамках программы PURL союзники закупают американские оружие для Украины. Зеленский поблагодарил Японию за поддержку инициативы и сообщил, что в ней уже участвует 28 стран, а взносы только с начала 2026 г. составили $1,5 млрд.