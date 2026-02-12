Британия выделила $205 млн на поставку оружия Украине

12 февраля 2026, 10:15

Британия выделила $205 млн для программы PURL, которая обеспечивает бесперебойные поставки американского оружия Украине. Об этом сообщил глава Минобороны Хили.

«Мы должны обеспечить Украину критически важной противовоздушной обороной», - отметил он, подчеркнув важность этого шага в ответ «на агрессию России».Программа PURL была создана в 2025 г. после приостановки поставок американской военной помощи. Благодаря ей, союзники могут финансировать закупки для Киева, включая системы противовоздушной обороны и другое оборудование. По данным посла США в НАТО Уитакера, на данный момент в рамках программы уже выделено более $4,5 млрд.