5 июня 2025, 12:45

Германия профинансирует производство дальнобойного оружия в Украине — Писториус

На встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины глава минобороны ФРГ заявил, что значительное количество дальнобойного оружия может быть произведено в текущем году, сообщило "Суспільне".



"Первые системы могут быть развернуты в украинских Вооруженных силах всего через несколько недель. Мы также договорились продлить поставки систем противовоздушной обороны, оружия и боеприпасов, и мы финансируем и это также становится все более важным на нынешнем этапе войны, ремонтные мощности в Украине, а также значительную часть спутниковой связи", — сказал он.

