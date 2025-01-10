Германия поставит Украине в 2025 г. шесть систем ПВО IRIS-T

10 января 2025, 8:45

Кроме того, ВСУ получат около 50 управляемых ракет к ним.

Об этом оворится в заявлении Минобороны ФРГ.В то же время на полях встречи «Рамштайн» министр обороны ФРГ Писториус заявил, что Берлин готов в 2025 г. обучить еще 10.000 украинских военных. По его словам, до настоящего момента подготовку в Германии прошли более 19.000 военных ВСУ.Ранее Британия, Дания, Нидерланды, Латвия и Швеция обязались профинансировать поставку 30.000 дронов Украине в 2025 г.Формат «Рамштайн» или Консультативная группа по обороне Украины - международная коалиция, состоящая из более чем 50 стран, которая создана для оказания Украине военной помощи.