Германия готовит для Украины пакет помощи на €1,4 млрд

Как сообщили в Минобороны ФРГ, для финансирования помощи используют €1 млрд, который Германия привлекла от стран-партнеров, а также почти €400 млн из оборонного бюджета, если это на следующей неделе одобрит Бундестаг.
Spiegel со ссылкой на источники пишет, что пакет помощи должен "в основном быть реализован в этом году и применен на поле боя". Он будет включать 50 отдельных позиций, среди которых:
боекомплект для зенитного танка Gepard,
20 боевых машин пехоты Marder,
разведывательно-ударные дроны,
запчасти для систем вооружения.