Германия готовит для Украины пакет помощи на €1,4 млрд

23 сентября 2024, 17:15

Как сообщили в Минобороны ФРГ, для финансирования помощи используют €1 млрд, который Германия привлекла от стран-партнеров, а также почти €400 млн из оборонного бюджета, если это на следующей неделе одобрит Бундестаг.

Spiegel со ссылкой на источники пишет, что пакет помощи должен "в основном быть реализован в этом году и применен на поле боя". Он будет включать 50 отдельных позиций, среди которых:боекомплект для зенитного танка Gepard,20 боевых машин пехоты Marder,разведывательно-ударные дроны,запчасти для систем вооружения.