СМИ: Германия намерена сократить расходы на боеприпасы в 2027 г.

28 июля 2026, 13:15

Германия планирует сократить расходы на боеприпасы в 2027 г. в пользу других направлений оборонной отрасли, что может негативно сказаться на положении одного из крупнейших европейских производителей вооружений Rheinmetall.

Об этом пишет Bloomberg.Согласно проекту бюджета на 2027 г., который правительство еще может изменить, расходы на боеприпасы составят ок. €9,6 млрд по сравнению с €11 млрд в 2026 г. Общие оборонные расходы Германии должны резко вырасти к 2030 г. Согласно предварительному проекту бюджета, в 2027 г. почти €7,7 млрд будет направлено на закупку боеприпасов, а €1,9 млрд будет выделено из специального оборонного фонда. Однако отмечается, что несмотря на пересмотр расходов на боеприпасы, Германия не отказывается от курса на масштабное перевооружение.По оценке Bloomberg, возможное сокращение заказов способно усилить давление на Rheinmetall. С начала года акции концерна потеряли более 30% стоимости из-за опасений инвесторов относительно перспектив компании и корректировки подходов Берлина к военным закупкам.