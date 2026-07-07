В Германии одобрили бюджет на 2027 г. с €11,6 млрд для ВСУ

7 июля 2026, 14:15

Правительство Германии утвердило проект федерального бюджета на 2027 г., предусматривающий рекордное увеличение расходов на оборону и военную помощь Украине.

Согласно документу, оборонный бюджет ФРГ вырастет до €109,7 млрд, что примерно на треть больше по сравнению с текущим годом. Еще €11,6 млрд планируется направить на военную поддержку Украины. Общий объем федерального бюджета составит €555,4 млрд, а объем новых заимствований - €118,7 млрд.После одобрения правительством проект бюджета поступит на рассмотрение Бундестага, который, как ожидается, примет его в ноябре.