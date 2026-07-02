Во Франции официально утвердили даты президентских выборов 2027 года

2 июля 2026, 12:45

Правительство Франции утвердило даты проведения президентских выборов: первый тур состоится 18 апреля 2027 г., а второй - 2 мая.

Соответствующее решение было принято на заседании Совета министров страны.

Представитель правительства Брежон заявила, что даты определены в соответствии с конституционными требованиями и после консультаций с политическими силами. Она также отвергла критику в связи с тем, что второй тур пройдет на следующий день после традиционных первомайских демонстраций, напомнив, что с полуночи 1 мая во Франции начнет действовать режим «республиканской тишины», запрещающий любую предвыборную агитацию.Эти президентские выборы определят преемника Макрона, чей второй президентский срок истекает в мае 2027 г.