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19 июня 2024, 10:45
КПИ впервые за более чем 30 лет избрал нового ректора
Во втором туре выборов ректора победил 44-летний проректор Анатолий Мельниченко.
Его предшественник Михаил Згуровский занимал должность ректора более 30 лет (с 1992 года).
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