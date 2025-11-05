Германия намерена увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 г.

5 ноября 2025, 9:15

Германия намерена увеличить свою финансовую помощь Украине на €3 млрд в 2026 г., сообщил представитель министерства финансов страны.

Германия уже давно является крупнейшим европейским донором военной помощи Украине, предоставив ей около €40 млрд за последние три года. В новом бюджете на 2026 г. страна выделила Украине €8,5 млрд.Дополнительно, министры финансов и обороны Германии заявили о намерении выделить еще €3 млрд, которые будут добавлены к окончательной версии бюджета на следующий год. Эти средства будут направлены на поставки артиллерии, дронов, бронетехники и на замену двух систем ПВО Patriot.