Казахстан создаст криптовалютный резервный фонд на $1 млрд к 2026 г.

10 ноября 2025, 17:15

Казахстан планирует создать криптовалютный резервный фонд, который будет стоить до $1 млрд к началу 2026 г.

Фонд будет финансироваться за счет конфискованных, репатриированных и связанных с майнингом цифровых активов, сообщает Bloomberg.Основной целью фонда будет инвестирование в биржевой инвестиционный фонд ETF и компании, связанные с криптовалютами, при этом Казахстан намерен избегать прямого владения биткоинами. Фонд будет управляться в рамках Международного финансового центра Астана (AIFC) и может включать иностранных партнеров после своего запуска.