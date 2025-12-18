Україна на межі банкрутства , — AP

18 декабря 2025, 8:45

За оцінками Міжнародного валютного фонду, у 2026–2027 роках Україні знадобиться загалом 137 млрд євро. Київ має отримати ці кошти до весни. ЄС пообіцяв знайти фінансування будь-яким способом.