Казахстан и Индия усиливают оборонное сотрудничество

14 апреля 2025, 15:15

В Астане состоялось заседание рабочей группы Казахстана и Индии по вопросам оборонного сотрудничества.

В заседании приняли участие замглавы Минобороны Казахстана Сыдыков и секретарь по международному сотрудничеству Минобороны Индии Неги.

Подчеркнута положительная динамика в развитии двусторонних отношений в области обороны, включая боевую подготовку, военное образование и миротворчество. Также было отмечено, что укрепление военно-технического сотрудничества с Индией является приоритетной задачей для Казахстана.