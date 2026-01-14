США и Индия обсуждают расширение сотрудничества в ядерной энергетике

14 января 2026, 16:15

Госсекретарь США Рубио провел телефонный разговор с главой МИД Индии Джайшанкаром.

Рубио поздравил Индию с принятием законопроекта «Об устойчивом использовании и развитии ядерной энергии для преобразования Индии» и выразил заинтересованность в использовании этого шага для углубления американо-индийского сотрудничества в сфере гражданской ядерной энергетики. По его словам, это также открывает дополнительные возможности для американских компаний и способствует достижению общих целей в области энергетической безопасности и устойчивости цепочек поставок критически важных минералов.Кроме того, Рубио и Джайшанкар обменялись мнениями о региональных и международных вопросах, подтвердив приверженность США и Индии принципам свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.