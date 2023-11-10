США продолжают закупать у РФ топливо для своих ядерных реакторов

10 ноября 2023, 10:45

Об этом заявил помощник Госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт.

«Около 20% топлива, используемого нашими атомными реакторами здесь в Соединенных Штатах, все еще поступает из России.Для снижения этой зависимости Джо Байден запросил у Конгресса $2,2 млрд и администрация США положительно смотрит на возможность введения запрета на импорт российского ядерного топлива», - сказал Пайетт на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям по изучению интересов национальной безопасности США в Украине.