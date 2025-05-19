Энергетики Red Bull вызывают рак крови — исследование

Учёные выяснили, что таурин в составе стимулирует рост опухолей. Организм человека сам вырабатывает это вещество, а добавочные дозы из энергетиков работают как «топливо» для раковых клеток.
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