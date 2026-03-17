17 марта 2026, 12:45

Украина увеличила зону поражения FPV-дронами до 150 км от линии фронта

Силы обороны Украины в начале 2026 года расширили зону постоянного поражения армии рф втрое – с 50 до 150 км от линии фронта. Об этом со ссылкой на военных экспертов и украинских военнослужащих пишет The Telegraph.



Достичь этого удалось благодаря планомерному уничтожению российских систем противовоздушной обороны, включая зенитные ракетные комплексы "Бук", "Тор" и "Панцирь-С1", которые до этого не позволяли украинским БПЛА проникать вглубь российского тыла, сообщает издание.



Ударные дроны украинского производства получили возможность действовать на ранее недосягаемых расстояниях, отмечает издание.

