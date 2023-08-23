На вооружение иранской армии поступает новый дрон Mohajer 10

23 августа 2023, 8:45

Президент Ирана Раиси заявил, что новым достижением оборонной промышленности Исламской республики является дрон Mohajer 10, с высотой полёта 7000 м и радиусом действия более 2000 км.



Максимальная скорость дрона составляет 210 км/ч, а запас топлива - 450 л.