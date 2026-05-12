В Иране заявили о подготовке нового оружия на случай повторного нападения США

12 мая 2026, 12:45

Иран подготовил для США «неожиданные варианты» в случае повторного нападения на Исламскую республику, включая новую технику и оружие, заявил представитель армии Акраминия.

«Если США снова допустят ошибку и нападут на нашу страну, то обязательно столкнутся с неожиданными вариантами. Они будут включать в себя более совершенную и новую технику, новые методы ведения войны и, самое главное, новые сферы», - отметил он.



По его словам, если конфликт затронет эти новые сферы, то Тегерану удастся «застать врага врасплох» поскольку Вашингтон не сможет предвидеть такого развития событий.